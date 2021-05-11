11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Sivasspor maçında "Özgür Filistin" mesajı!

Kadıköy'de Özgür Filistin mesajı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma öncesinde iki takım da "" tişörtleriyle sahaya çıktı.

ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, 'in 41. haftasında Fenerbahçe ile arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak '' ve "" yazıları yer aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seramoniye de bu tişörtlerle çıktı.



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