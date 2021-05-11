Fenerbahçe-Sivasspor maçında "Özgür Filistin" mesajı!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma öncesinde iki takım da "Özgür Filistin" tişörtleriyle sahaya çıktı.
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seramoniye de bu tişörtlerle çıktı.
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