Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki zorlu maçta Sivasspor, 19. dakikada Kayode ile çok tehlikeli bir pozisyona girdi. Nijeryalı oyuncunun ceza sahası içinden attığı şutta, top direkten dışarıya çıktı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçında yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberleri