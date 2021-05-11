11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesi Kudüs yorumu! "İnanca saygısı olmayanların..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili de konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili "Dünyanın kanını donduran Kudüs'teki görüntüler, bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm." yorumunu yaptı.
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