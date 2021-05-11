11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesi Kudüs yorumu! "İnanca saygısı olmayanların..."

Belözoğlu'dan Kudüs yorumu! İnanca saygısı olmayanların...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, 'te yaşanan olaylarla ilgili de konuştu.

'in 41. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü , 'te yaşanan olaylarla ilgili "Dünyanın kanını donduran Kudüs'teki görüntüler, bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm." yorumunu yaptı.

Tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
Toroğlu bu sözlerle yorumladı! Çok rahat oynuyorlar Toroğlu bu sözlerle yorumladı! "Çok rahat oynuyorlar"
Tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı Tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör