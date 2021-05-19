Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi olması kesinleşen diğer ekipler arasında Avusturya Ligi 3.'sü (Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz), Belçika Ligi'nden Genk veya Belçika Ligi'ni üçüncü bitiren takımlardan biri de bulunuyor.