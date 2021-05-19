19 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Spor Toto Süper Lig'i 3 .sırada bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kimler? İşte o takımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Büyük bir heyecana sahne olan ve şampiyonun adeta "foto-finiş" ile belli olduğu 2020-2021 sezonunu , şampiyon olarak tamamladı. Ligin ardından gözler finalindeydi.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Salı günü oynanan kupa finalinde ile lig şampiyonu karşılaştı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Siyah-beyazlılar, rakibine 2-0 üstünlük kurarak ligin ardından Türkiye Kupasını da müzesine götürerek sezonu çifte kupayla kapattı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

aynı başarıyı 2008-2009 sezonunda da başarmış ve sezonu hem lig hem de şampiyonu olarak noktalamıştı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

BEŞİKTAŞ KAZANDI, FENER DE SEVİNDİ
'i 3. sırada bitiren , değişen kurallara göre UEFA'nın yeni organizasyonu ""ne gidecekti.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA 'ne gidişlerin sadece 'nı kazanmaktan geçtiğini bilen sarı-lacivertliler, 'ın kazanmasıyla, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

'ın ligi şampiyon olarak bitirmesi ve direkt olarak 'ne katılacak olması ile 'ın da 2. olması sebebiyle 'ne katılım hakkı elde etmesi, UEFA 'ne katılma şansını 'ye geçirmiş oldu.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

3 MUHTEMEL RAKİP
'nin haberine göre, 'nin UEFA Play-Off turunda oynayacağı 3 muhtemel rakibi de belli oldu.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Kesinleşen 3 rakip: 'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi olması kesinleşen diğer ekipler arasında Avusturya Ligi 3.'sü (Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz), Belçika Ligi'nden Genk veya Belçika Ligi'ni üçüncü bitiren takımlardan biri de bulunuyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

3. Ön Eleme turunda elenecek 6 takım da UEFA 'ne play-off turuna katılacak ve 'nin muhtemel rakipleri arasında olabilecek.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Son olarak UEFA 3. turunu geçen 8 takım da 'nin play-off turundaki olası rakipleri arasında olacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

TURU GEÇERSE GRUPLARDA
Sarı-lacivertli temsilcimiz, UEFA play-off turunu geçmesi halinde direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Öte yandan ligi 4. bitiren Trabzonspor ile ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor, UEFA'nın yeni organizasyonu ""nde mücadele edecek.

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