İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'den Joachim Löw'e dev teklif

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ilk hedef teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmak... İspanyol basını sarı-lacivertli kulübün Joachim Löw'e dev bir teklif yapacağını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü takımın başına geçmeye ikna etmek için baş döndürücü bir teklif hazırladığını yazdı. Haberde; sarı-lacivertlilerin geçici olarak görev yapan Emre Belözoğlu'nun yerine yeni sezonda tecrübeli bir isimle yola devam etmek istediği vurgulanırken, Löw'ün başka taliplerinin de olduğu ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından kararını vereceği belirtildi. 61 yaşındaki Löw, 1998-99 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'de 38 maçta 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.

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