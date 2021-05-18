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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Filip Novak kararı!

F.Bahçe'den Novak kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Geçtiğimiz sezon bonservissiz olarak kadroya katılan Filip Novak, sarı-lacivertli takımda etkisiz bir performans göstermişti. Sarı-lacivertli takım, Çekyalı oyuncuyu gözden çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimleri arasında yer alan Filip Novak gözden çıkarıldı. Sakatlığı bir türlü düzelmeyen Çekyalı sol bekin teklif gelmesi halinde gönderileceği belirtildi. Öte yandan Novak'ın milli takım kampı öncesinde yurt dışındaki doktoruna görünerek tedavi olacağı kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de çoğu sonradan girdiği 20 maçta 1 gol attı.

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