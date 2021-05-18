18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç döneminde kupa kaldıramazken, gelecek sezon bu hasretini dindirmek istiyor. Kanarya, bu doğrultuda Süper Lig'in 2 ismini gündemine aldı ve ön görüşme yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gözler seçimli genel kurula çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

Ancak yönetim devam edecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda Kayserispor'un genç file bekçisi ile Karagümrük'ün Arjantinli ön liberosu 'yı gündeme aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

Alemdar'ın sezon başından beri takip edildiği ve menajeriyle birkaç kez görüşüldüğü bildirildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

ALTAY'IN YEDEĞİ OLACAK

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki 'ın kontratı bitecek Harun Tekin'in yerine Altay'ın yedeği olarak düşünüldüğü ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı konuşuluyor...

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

Kayserispor'da bu sezon 29 maçta kaleyi koruyan , kalesinde 35 gol gördü. Yetenekli file bekçisi alt kategorilerde 7 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

35 yaşındaki 'nın da Fatih Karagümrük ile anlaşılması halinde kadroya katılacağı ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha, İstanbul ekibiyle ligde bu sezon 35 maçta mücadele etti ve 3 gol+2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı

Arjantin Milli Takımı'nda 58 kez oynayıp 1 gol atan Biglia; 2006- 2013 arasında Anderlecht, 2013- 2020 arasında ise İtalyan devleri Lazio ile Milan'da forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Yönetimden Koç'a baskı! Emre Belözoğlu... Yönetimden Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...
İspanyol basını duyurdu! F.Bahçe'den Löw'e dev teklif İspanyol basını duyurdu! F.Bahçe'den Löw'e dev teklif
F.Bahçe'den Novak kararı! F.Bahçe'den Novak kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör