Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı! Ön görüşme yapıldı
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç döneminde kupa kaldıramazken, gelecek sezon bu hasretini dindirmek istiyor. Kanarya, bu doğrultuda Süper Lig'in 2 ismini gündemine aldı ve ön görüşme yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gözler seçimli genel kurula çevrilmiş durumda.
Ancak yönetim devam edecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar ile Karagümrük'ün Arjantinli ön liberosu Lucas Biglia'yı gündeme aldığı iddia edildi.
Alemdar'ın sezon başından beri takip edildiği ve menajeriyle birkaç kez görüşüldüğü bildirildi.
ALTAY'IN YEDEĞİ OLACAK
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ın kontratı bitecek Harun Tekin'in yerine Altay'ın yedeği olarak düşünüldüğü ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı konuşuluyor...
Kayserispor'da bu sezon 29 maçta kaleyi koruyan Doğan Alemdar, kalesinde 35 gol gördü. Yetenekli file bekçisi alt kategorilerde 7 kez ay-yıldızlı formayı terletti.
35 yaşındaki Lucas Biglia'nın da Fatih Karagümrük ile anlaşılması halinde kadroya katılacağı ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha, İstanbul ekibiyle ligde bu sezon 35 maçta mücadele etti ve 3 gol+2 asistlik performans sergiledi.
Arjantin Milli Takımı'nda 58 kez oynayıp 1 gol atan Biglia; 2006- 2013 arasında Anderlecht, 2013- 2020 arasında ise İtalyan devleri Lazio ile Milan'da forma giydi.
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