17 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı oyuncusu Altay Bayındır oldu!

F.Bahçe'de en istikrarlı Altay Bayındır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

, 2020/21 sezonunu ezeli rakipleri ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamladı. Sarı lacivertlilerde bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi. Bu oyuncular arasından en fazla süreyi aldı. tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 maça çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'nin bu sezon 'de formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, genç file bekçisi oldu.

Ligde şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren ancak zirveyi 'a kaptıran sarı-lacivertli takımda bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi.

Bu futbolcular arasında en fazla süreyi milli kaleci Bayındır aldı. Altay, tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 maçta forma giydi. Genç kaleci, bu karşılaşmalarda toplam 2 bin 970 dakika sahada kaldı.

Altay'ı, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen takip etti. Ligdeki 40 maçın 37'sinde formasını terleten , söz konusu müsabakaların 34'üne ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon toplamda 2 bin 711 dakika görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde Altay ve Ozan'ın ardından gelen bir diğer isim ise yine bir Türk oyuncu oldu. Tecrübeli sol bek, 34 maçta 2 bin 700 dakika ile arkadaşlarını takip etti.

TEK GOLCÜ VALENCIA

Fenerbahçe'nin bu sezon forvet hattında yaşadığı sıkıntı dikkati çekerken, gol yollarında etkili tek isim Enner oldu.

Sezonun büyük bölümünde kanatta tercih edilen 31 yaşındaki golcü, 34 maçta görev aldı.

Ekvadorlu oyuncu, söz konusu müsabakalarda 12 gol kaydederken, takımın en golcü ismi olarak dikkati çekti.

Sarı-lacivertlilerde 'yı 7 golle orta saha oyuncusu izledi.

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EN HIRÇIN SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'de ligde oynayan futbolcular, bu sezon toplam 4 kez kırmızı, 78 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartla ihraç edilen oyuncular , , ve oldu.

Sarı-lacivertli takımın stoperlerinden Serdar Aziz, gördüğü 1 kırmızı ve 7 sarı kartla bu alanda en hırçın isim olarak göze çarptı. Öte yandan Caner Erkin de 8 sarı kartla dikkati çekti.

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