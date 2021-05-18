Fenerbahçe'ye onlar umut olacak! Gelecek sezon...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, kiralıktan dönecek oyuncular umut olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu. Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen sarı lacivertlilerin hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak. Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Sabah'ın haberine göre; Zanka, Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak. Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak. Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'dan da talipler var.

ZAJC VE DENİZ'DEN 7.5 MİLYON EURO

Frey ise Almanya, Belçika ve İspanya kulüplerinden teklif aldı. Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek. Zajc'ın 3.5, Deniz'in ise 4 milyon Euro maddesi var. Fenerbahçe'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Zanka ve Ademi ise ya kiralık ya da bonservisleriyle giderek maaş bütçesini rahatlatacak.

FREY'E HÜCUM VAR!

Fenerbahçe'nin 2018 yılında transfer ettiği ancak sarı-lacivertli kulüpte bekleneni veremeyen Michael Frey, Belçika'nın Waasland-Beveren takımında sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. İsviçreli golcü için Anderlecht, Genk, Osasuna ve Hamburg kulüplerinin zemin yokladığı iddia edildi.

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