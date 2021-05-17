17 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe 18 yaşındaki Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı!

Resmen açıklandı! F.Bahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

, geleceğe yatırım olarak genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak 18 yaşında takımında görev alan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, geleceğe yatırım olarak gneç oyuncuları transfer etmeye devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, 18 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç forvet takımında görev alıyor.

Genç oyuncunun sosyal medya üzerinden paylaşımı şu şekilde;

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