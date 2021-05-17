Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak 18 yaşında Kuzey Makedonya U19 takımında görev alan Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak gneç oyuncuları transfer etmeye devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, 18 yaşındaki oyuncu Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç forvet Kuzey Makedonya U19 takımında görev alıyor.

Genç oyuncunun sosyal medya üzerinden paylaşımı şu şekilde;

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