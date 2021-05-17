17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe 18 yaşındaki Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı!
Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak 18 yaşında Kuzey Makedonya U19 takımında görev alan Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak gneç oyuncuları transfer etmeye devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, 18 yaşındaki oyuncu Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç forvet Kuzey Makedonya U19 takımında görev alıyor.
Genç oyuncunun sosyal medya üzerinden paylaşımı şu şekilde;
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