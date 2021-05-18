18 Mayıs 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
ARTETA'DAN LUIZ'E VEDA!
Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen yıldız stoper, 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe'ye David Luiz'den iyi haber! Arsenal...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yaşanan savunma krizinin ardından gündeme gelen David Luiz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Brezilyalı stoper ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'ye David Luiz'den müjdeli haber geldi. Attila Szalai'nin yanına stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacıyı gündemine almıştı. Arsenal Kulübü resmi sitesinden, David Luiz'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Kanarya'nın bonservisini eline alacak olan David Luiz ile temasları sıklaştıracağı iddia ediliyor.
ARTETA'DAN LUIZ'E VEDA!
Arsenal Teknik Direktörü Arteta, David Luiz'in ayrılığı hakkında yaptığı açıklamada,"Gerçekten çok yardımcı oldu, çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz biri, bu yüzden ona sadece teşekkür ediyorum ve bir sonraki döneminde iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen yıldız stoper, 2 gol kaydetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig