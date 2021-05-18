18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye David Luiz'den iyi haber! Arsenal...

F.Bahçe'ye Luiz'den iyi haber! Arsenal...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'de yaşanan savunma krizinin ardından gündeme gelen cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktörü Arteta, Brezilyalı stoper ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar... ()

'ye 'den müjdeli haber geldi. 'nin yanına stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacıyı gündemine almıştı. Kulübü resmi sitesinden, David Luiz'in takımdan ayrıldığını açıkladı. 'nın bonservisini eline alacak olan David Luiz ile temasları sıklaştıracağı iddia ediliyor.

ARTETA'DAN LUIZ'E VEDA!
Arsenal Teknik Direktörü Arteta, David Luiz'in ayrılığı hakkında yaptığı açıklamada,"Gerçekten çok yardımcı oldu, çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz biri, bu yüzden ona sadece teşekkür ediyorum ve bir sonraki döneminde iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen yıldız stoper, 2 gol kaydetti.

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