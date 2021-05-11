11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika haberleri... (PFDK), 'ne 100 bin TL, yöneticiler ve 'ye ise 30'ar bin TL para cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı sarı-lacivertli kulübe 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle yöneticileri ve 'ye 30'ar bin lira para cezası verildiğini duyurdu.


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