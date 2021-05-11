11 Mayıs 2021, Salı
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Kurul, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye 30'ar bin lira para cezası verildiğini duyurdu.
Son dakika spor haberi: PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne 100 bin TL, yöneticiler Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye ise 30'ar bin TL para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı sarı-lacivertli kulübe 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
Kurul, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye 30'ar bin lira para cezası verildiğini duyurdu.
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