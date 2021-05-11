Son dakika spor haberi: Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Dikkat çeken paylaşım
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Müldür'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.
İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da forma giyen milli oyuncumuz Mert Müldür, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de sakatlıktan dönmeye hazırlanan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır'ın yaptığı paylaşıma "Alev ve Kalp" bıraktı.
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE GELEBİLİR
Sarı-lacivert kalp yapan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun sonu yaklaşmışken transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nn geçen sezon kadrosuna kattığı Gökhan Gönül'ün kontratı bu sezon sonunda bitiyorken, henüz uzatma opsiyonu kullanılmadı.
2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.
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