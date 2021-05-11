11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Dikkat çeken paylaşım

Milli yıldızdan F.Bahçe'ye yeşil ışık! Dikkat çeken paylaşım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Müldür'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da forma giyen milli oyuncumuz Mert Müldür, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de sakatlıktan dönmeye hazırlanan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır'ın yaptığı paylaşıma "Alev ve Kalp" bıraktı.

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Sarı-lacivert kalp yapan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun sonu yaklaşmışken transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nn geçen sezon kadrosuna kattığı 'ün kontratı bu sezon sonunda bitiyorken, henüz uzatma opsiyonu kullanılmadı.

2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.

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