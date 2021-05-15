15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Luciano Spalletti bombası! İtalyan menajer açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon Emre Belözoğlu ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de teknik direktör iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Joachim Löw ile anılan sarı-lacivertlilerin Inter ve Roma gibi takımları çalıştıran İtalyan teknik adam Luciano Spalletti'yi gündemine aldığı öne sürüldü. (Fb spor haberi)
Gelecek sezon teknik direktör olarak kiminle yola devam edeceği belli olmayan Fenerbahçe için Joachim Löw'ün ardından Luciano Spalletti iddiası geldi. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan menajer Giulio Dini, "Türkler, Spalletti'ye karar vermesi için Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar süre tanımış" açıklamasını yaparken, söz konusu takımın Fenerbahçe olduğu ileri sürüldü. 62 yaşındaki Spalletti en son çalıştırdığı Roma'da 2.15, İnter'de ise 1.80 puan ortalaması yakaladı.
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