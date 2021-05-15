15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Luciano Spalletti bombası! İtalyan menajer açıkladı

Spalletti bombası! İtalyan menajer açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de teknik direktör iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık ile anılan sarı-lacivertlilerin Inter ve gibi takımları çalıştıran İtalyan teknik adam 'yi gündemine aldığı öne sürüldü. ()

Gelecek sezon teknik direktör olarak kiminle yola devam edeceği belli olmayan Fenerbahçe için 'ün ardından iddiası geldi. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan menajer Giulio Dini, "Türkler, Spalletti'ye karar vermesi için Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar süre tanımış" açıklamasını yaparken, söz konusu takımın Fenerbahçe olduğu ileri sürüldü. 62 yaşındaki Spalletti en son çalıştırdığı 'da 2.15, 'de ise 1.80 puan ortalaması yakaladı.

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