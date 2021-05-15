Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Başakşehir'de forma giyen Edin Visca için bizzat devreye girdi. İşte Bosnalı futbolcunun transferindeki son gelişmeler... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe teknik heyeti gözünü Kayserispor maçına dikerken, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda da görevde kalması beklenen A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği ilk isim Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca...
Sabah'ın haberine göre 10 yıldır Başakşehir'de forma giyen ve her transfer döneminde gündeme gelen Bosnalı kanat forvet oyuncusunun transferinde 40 yaşındaki çalıştırıcı, bizzat devreye girecek. Ancak Visca'nın turuncu-lacivertli kulüple 2025'e kadar olan sözleşmesi, Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel.
FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYOR
Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek. Öncelikle kendisinin de formasını giydiği Başakşehir ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertli futbol adamı, Visca'nın da bonservis konusunda devreye girmesini isteyecek.
Fenerbahçe, İrfan Can transferinde olduğu gibi Visca'nın da sarı-lacivertli formayı giymek istemesini avantaj olarak görüyor.
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