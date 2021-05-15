15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Başakşehir'de forma giyen Edin Visca için bizzat devreye girdi. İşte Bosnalı futbolcunun transferindeki son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı! Emre Belözoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

teknik heyeti gözünü Kayserispor maçına dikerken, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda da görevde kalması beklenen A Takım Direktörü 'nun takımda görmek istediği ilk isim Medipol 'in yıldızı ...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı! Emre Belözoğlu...

Sabah'ın haberine göre 10 yıldır 'de forma giyen ve her transfer döneminde gündeme gelen Bosnalı kanat forvet oyuncusunun transferinde 40 yaşındaki çalıştırıcı, bizzat devreye girecek. Ancak Visca'nın turuncu-lacivertli kulüple 2025'e kadar olan sözleşmesi, 'nin önündeki en büyük engel.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı! Emre Belözoğlu...

FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYOR
Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek. Öncelikle kendisinin de formasını giydiği ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertli futbol adamı, Visca'nın da bonservis konusunda devreye girmesini isteyecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı! Emre Belözoğlu...

, İrfan Can transferinde olduğu gibi Visca'nın da sarı-lacivertli formayı giymek istemesini avantaj olarak görüyor.

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