Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı! Emre Belözoğlu...

FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYOR

Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek. Öncelikle kendisinin de formasını giydiği Başakşehir ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertli futbol adamı, Visca'nın da bonservis konusunda devreye girmesini isteyecek.

