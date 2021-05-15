15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mustafi için daha önce devreye giren Fenerbahçe, oyuncuya taliplerin artması nedeniyle temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
MESUT DEVREYE GİRDİ
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mustafi için daha önce devreye giren Fenerbahçe, oyuncuya taliplerin artması nedeniyle temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğine yapacağı takviye çalışmalarına start vermişti. Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan Shkodran Mustafi için düğmeye basmıştı. Ancak gelişmeler Fener yönetiminin canını sıktı.
MESUT DEVREYE GİRDİ
Mesut Özil'in de Arsenal ve Alman Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Mustafi için devrede olduğu, telefonla görüştüğü de gelen haberler arasında.
Mustafi sezonu, devre arasında gittiği Shalke 04 takımında tamamlamıştı.
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