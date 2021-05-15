15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mustafi için daha önce devreye giren Fenerbahçe, oyuncuya taliplerin artması nedeniyle temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)


Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen , savunmanın göbeğine yapacağı takviye çalışmalarına start vermişti. Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan için düğmeye basmıştı. Ancak gelişmeler yönetiminin canını sıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...

ALMANLAR VE İTALYANLAR PEŞİNDE
Bonservisi elinde olduğu cazip hale gelen Mustafi için bazı ve kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi. Bu takımlardan birinin de olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON
'in haberine göre, yönetimi bunun üzerine temasları sıklaştırma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan 29 yaşındaki oyuncu için yönetimin elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...

MESUT DEVREYE GİRDİ
'in de ve Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Mustafi için devrede olduğu, telefonla görüştüğü de gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...

Mustafi sezonu, devre arasında gittiği takımında tamamlamıştı.

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