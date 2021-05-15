15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den milli takıma 3 oyuncu

Milli takıma 3 oyuncu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'a Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan, Antalya'da yapılacak kampın aday kadrosunda yer alan isimler oldu.

'a Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan, Antalya'da yapılacak kampın aday kadrosunda yer alan isimler oldu. Nazım Sangare, ve Mert Hakan Yandaş ise Şenol Güneş tarafından bu kez davet edilmedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Visca inadı! Emre Belözoğlu... F.Bahçe'de Visca inadı! Emre Belözoğlu...
Kanarya mucize peşinde! İşte Belözoğlu'nun Kayseri maçı 11'i Kanarya mucize peşinde! İşte Belözoğlu'nun Kayseri maçı 11'i
Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı... Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Temaslar hızlandı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör