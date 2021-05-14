Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, bir önceki maçta Sivasspor'a mağlup olmuş ve altın değerinde bir 3 puanı kaybetmişti. Kanarya bu kez Kayseri karşısında aynı hataya düşmek istemiyor ve maçını kazanarak Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de bir günlük iznin ardından HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıkları başladı. Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada Sivasspor'a yenilerek finişe lider girme fırsatını kullanamayan Kanarya ligi 3 puanla noktalamak istiyor. Avantajı rakiplerine kaptırsa da şampiyonluk ve ikincilik şansı devam eden sarı-lacivertliler, Sivas maçındaki hataya düşmeyerek bu kez öncelikle kendi maçını kazanmaya odaklanacak.

ŞANS GÜLEBİLİR

Teknik heyet, oyunculardan son düdük çalıncaya kadar mücadeleyi bırakmamalarını isterken, "Sürprizlerle dolu bir lig yaşıyoruz. Son hafta şans bize de gülebilir. Ancak biz kendi maçımızı kazanamadıktan sonra rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. Biz kazanalım, sonra ne olacağını görelim" sözleri ile motive ediyor. Hedef ligi galibiyetle bitirip, şampiyonluk olmasa bile en azından Şampiyonlar Ligi biletini almak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Gökhan Gönül'ün sarı kart cezalısı olması, İrfan Can'ın da sakatlanması nedeniyle ilk onbir değişecek. Kayseri'de sağ bekte büyük olasılıkla yine Ozan Tufan oynayacak. Orta sahaya ise Mert Hakan ile Gustavo'dan birisi monte edilecek. Serdar Aziz'in de stoperde Tisserand'dan formasını geri alması bekleniyor. (Fotomaç)

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