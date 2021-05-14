14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kayserispor karşısında aynı hatayı yapmak istemiyor!

Kanarya aynı hataya düşmek istemiyor! Kayseri maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'in son haftasında Fenerbahçe, ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, bir önceki maçta 'a mağlup olmuş ve altın değerinde bir 3 puanı kaybetmişti. Kanarya bu kez karşısında aynı hataya düşmek istemiyor ve maçını kazanarak ve 'ın kaybetmesini bekleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de bir günlük iznin ardından HES Kablo maçının hazırlıkları başladı. 'ın mağlup olduğu haftada 'a yenilerek finişe lider girme fırsatını kullanamayan Kanarya ligi 3 puanla noktalamak istiyor. Avantajı rakiplerine kaptırsa da şampiyonluk ve ikincilik şansı devam eden sarı-lacivertliler, maçındaki hataya düşmeyerek bu kez öncelikle kendi maçını kazanmaya odaklanacak.

ŞANS GÜLEBİLİR

Teknik heyet, oyunculardan son düdük çalıncaya kadar mücadeleyi bırakmamalarını isterken, "Sürprizlerle dolu bir lig yaşıyoruz. Son hafta şans bize de gülebilir. Ancak biz kendi maçımızı kazanamadıktan sonra rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. Biz kazanalım, sonra ne olacağını görelim" sözleri ile motive ediyor. Hedef ligi galibiyetle bitirip, şampiyonluk olmasa bile en azından biletini almak.

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KADRO DEĞİŞİYOR

'ün sarı kart cezalısı olması, 'ın da sakatlanması nedeniyle ilk onbir değişecek. 'de sağ bekte büyük olasılıkla yine oynayacak. Orta sahaya ise ile Gustavo'dan birisi monte edilecek. 'in de stoperde Tisserand'dan formasını geri alması bekleniyor. (Fotomaç)

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