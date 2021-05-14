14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer yarışı kızışıyor! Giroud için Inter ve Lazio...

İtalyanlar da harekete geçti! Giroud yarışı kızışıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Sezon sonunda ilk iş olarak kadrosuna bir forvet transferi yapmak isteyen 'nin, listesinin başında var. Kanarya Fransız yıldız için temaslarını sürdürürken rakipleri de artıyor. Son olarak ekiplerinden Inter ve da golcü oyuncuya talip oldu. İşte transferde son gelişmeler... | Son dakika spor haberi ()

'nin yeni sezon için bir numaralı golcü adayı olan için transfer yarışı giderek kızışıyor. Fransız forvete, sarı-lacivertliler ve 'in ardından ile 'nin da talip olduğu bildirildi. Tecrübeli ismin, 'yı öncelikle düşündüğü belirtilse de Fenerbahçe'nin de bu transfer için çok istekliği olduğu ve hatırı sayılır bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. 34 yaşındaki yıldız, sözleşmesinin biteceği 'de bu sezon 11 gol attı. (Fotomaç)

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