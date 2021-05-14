Sezon sonunda ilk iş olarak kadrosuna bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, listesinin başında Olivier Giroud var. Kanarya Fransız yıldız için temaslarını sürdürürken rakipleri de artıyor. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Lazio da golcü oyuncuya talip oldu. İşte transferde son gelişmeler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin yeni sezon için bir numaralı golcü adayı olan Olivier Giroud için transfer yarışı giderek kızışıyor. Fransız forvete, sarı-lacivertliler ve Lens'in ardından İnter ile Lazio'nin da talip olduğu bildirildi. Tecrübeli ismin, İtalya'yı öncelikle düşündüğü belirtilse de Fenerbahçe'nin de bu transfer için çok istekliği olduğu ve hatırı sayılır bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. 34 yaşındaki yıldız, sözleşmesinin biteceği Chelsea'de bu sezon 11 gol attı. (Fotomaç)

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