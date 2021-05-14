14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir! Lazio'dan ayrılacak...

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Şampiyonluk şansı oldukça düşen sarı lacivertlilerde, bunun baş sorumluları olarak da forvet oyuncuları görülüyor. Bu sezon çubuklu formayı giyen Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ise çözümü ileri uçta Enner Valencia'ya şans vermekte buldu. Gelecek sezon ilk iş olarak golcü almak isteyen Kanarya'da, gündem bir kez daha Vedat Muriqi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir! Lazio'dan ayrılacak...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan 'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi .

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir! Lazio'dan ayrılacak...

Geçtiğimiz sezon sonunda 'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün macerası hiç de iyi geçmedi.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir! Lazio'dan ayrılacak...

İtalyan basını hem 'in hem de 'nun ayrılığa olumlu baktığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. Vedat'ın menajerinin de F.Bahçe yönetimi ile temasta olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir! Lazio'dan ayrılacak...

Takvim'in haberine göre makul bir kiralama ücreti olması durumunda Vedat'ın yeniden çubuklu formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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