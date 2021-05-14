Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir! Lazio'dan ayrılacak...

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Şampiyonluk şansı oldukça düşen sarı lacivertlilerde, bunun baş sorumluları olarak da forvet oyuncuları görülüyor. Bu sezon çubuklu formayı giyen Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ise çözümü ileri uçta Enner Valencia'ya şans vermekte buldu. Gelecek sezon ilk iş olarak golcü almak isteyen Kanarya'da, gündem bir kez daha Vedat Muriqi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muriç.

Geçtiğimiz sezon sonunda Lazio'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün İtalya macerası hiç de iyi geçmedi.