Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir! Lazio'dan ayrılacak...
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Şampiyonluk şansı oldukça düşen sarı lacivertlilerde, bunun baş sorumluları olarak da forvet oyuncuları görülüyor. Bu sezon çubuklu formayı giyen Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ise çözümü ileri uçta Enner Valencia'ya şans vermekte buldu. Gelecek sezon ilk iş olarak golcü almak isteyen Kanarya'da, gündem bir kez daha Vedat Muriqi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muriç.
İtalyan basını hem Vedat Muriç'in hem de Lazio'nun ayrılığa olumlu baktığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. Vedat'ın menajerinin de F.Bahçe yönetimi ile temasta olduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre makul bir kiralama ücreti olması durumunda Vedat'ın yeniden çubuklu formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
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