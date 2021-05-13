Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu kez sınıfta kaldı!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Sivasspor'a mağlup olarak altın tepside sunulan liderlik şansını geri çevirdi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki maçta Sivas'ın kilidini çözemedi. Özellikle oyuncu değişiklikleriyle tepki gören genç teknik adam bu maçta sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Erol Bulut'un yerine takımın başına geçtikten sonra 8 maçta 6 galibiyet+ 2 beraberlik alarak takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan Emre Belözoğlu, Sivasspor maçında sınıfta kaldı. Genç çalıştırıcı, taktik olarak rakibini çözemezken yaptığı oyuncu değişiklikleri de işe yaramadı. Zorunlu İrfan Can-Mert Hakan değişimi dışında Pelkas, Ozan, Szalai ve Gökhan'ı kenara alan Belözoğlu; Gustavo, Osayi Samuel, Cisse ve Ferdi'yi oyuna dahil etti. Cisse'nin golü dışında yapılan değişiklikler katkı sağlamadı. Özellikle Ozan ve Pelkas'ın aynı anda çıkması oyun olarak takımı daha da geriye götürdü. Sivasspor birçok pozisyon bulurken, Fenerbahçe son dakikadaki gol dışında etkili olamadı. (Fotomaç)
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