13 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu kez sınıfta kaldı!

Belözoğlu bu kez sınıfta kaldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'in 41. haftasında Fenerbahçe, lider 'ın puan kaybettiği haftada 'a mağlup olarak altın tepside sunulan liderlik şansını geri çevirdi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki maçta Sivas'ın kilidini çözemedi. Özellikle oyuncu değişiklikleriyle tepki gören genç teknik adam bu maçta sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Erol Bulut'un yerine takımın başına geçtikten sonra 8 maçta 6 galibiyet+ 2 beraberlik alarak takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan Emre Belözoğlu, maçında sınıfta kaldı. Genç çalıştırıcı, taktik olarak rakibini çözemezken yaptığı oyuncu değişiklikleri de işe yaramadı. Zorunlu İrfan Can-Mert Hakan değişimi dışında Pelkas, Ozan, ve 'ı kenara alan Belözoğlu; Gustavo, , ve Ferdi'yi oyuna dahil etti. Cisse'nin golü dışında yapılan değişiklikler katkı sağlamadı. Özellikle Ozan ve Pelkas'ın aynı anda çıkması oyun olarak takımı daha da geriye götürdü. Sivasspor birçok pozisyon bulurken, Fenerbahçe son dakikadaki gol dışında etkili olamadı. (Fotomaç)

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