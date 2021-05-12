12 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olarak Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e kaybettiği haftada liderliğe yükselme şansını kaybeden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapması beklenen sarı-lacivertliler, 10 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'de gelecek sezon yeni bir yapılanmayla gidilmesi düşünülürken, 10 futbolcu gönderilerek kadroda yer açılacak. Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor. Fenerbahçe, gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor. İşte Fenerbahçe'de gönderilecek o isimler...

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

HARUN TEKİN
'de, 'ın el bileğinde kırık tespit edilmesinin ardından kaleyi devralmıştı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Harun Tekin'in durumu sezon sonunda belli olacak. 3 yıldır takımda olan kaleci Harun'a yeni sözleşme teklifinin yapılıp yapılmayacağına teknik patron karar verecek.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

PAPISS CISSE
Gelecek sezon özellikle hücum bölgesine transfer yapacak F.Bahçe, bu bölgedeki ile yollarını ayıracak. 35 yaşındaki golcü sarı-lacivertlilerle 24 maça çıkarken 4 gol attı ve 2 asist üretti. Senegalli yıldızın haziran ayında sözleşmesi bitmesine karşın, yeni mukavele teklif edilmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

MAURICIO LEMOS
Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper, verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübede kendisine yer buldu. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı defansın bir başka kulübe kiralanması veya satılması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

MBWANA SAMATTA
1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesinde 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbwana Samatta, her ne kadar maçını kazandıran isim olsa da, genel olarak performansıyla sınıfta kaldı. 28 yaşındaki forvet bu sezon F.Bahçe'de 27 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye bu fiyatı veren bir takım çıkarsa yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

KEMAL ADEMI
Devre arasında 'e kiralanan Kemal Ademi ile, uygun alıcı çıkması durumunda yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

MATHIAS ZANKA JORGENSEN
Danimarka ekibi Kopenhag'a kiralanan Zanka, burada 21 maça çıktı ve 1 gol attı. 30 yaşındaki stoper, ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

MARCEL TISSERAND
Sezon başında Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ye gelen Marcel Tisserand, Süper Lig performansıyla sınıfta kaldı. Sarı lacivertli formayla çıktığı maçlarda özellikle savunma yönünde yaptığı hatalarla takımının gol yemesine sebep oldu. Nitekim son haftalarda formasından uzak kalan Kongolu oyuncu için, menajerler aracılığıyla kulüp aranıyor. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

MIHA ZAJC
'nin 2019'da kadrosuna kattığı Mija Zajc, sarı lacivertlilerde hayal kırıklığı yaşattı. Genoa'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu dönecek olan Sloven oyuncu, gelecek sezon planlara dahil edilmedi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakılacak.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

DIEGO PEROTTI
Sakatlığı nedeniyle sadece 4 maçta 192 dakika süre alabildi. Perotti'nin sezon sonunda Güney Amerika'ya döneceği düşünülüyor.

Son dakika spor haberleri: Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

OYTUN ÖZDOĞAN
Bu sezon sadece Gaziantep maçında süre alan Oytun'un da sözleşmesi sona eriyor ve önümüzdeki sezon Berke de düşünülerek yola devam edilmeyecek.

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