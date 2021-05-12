MBWANA SAMATTA

1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesinde 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbwana Samatta, her ne kadar Denizlispor maçını kazandıran isim olsa da, genel olarak performansıyla sınıfta kaldı. 28 yaşındaki forvet bu sezon F.Bahçe'de 27 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye bu fiyatı veren bir takım çıkarsa yollar ayrılacak.