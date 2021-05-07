07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den Şampiyonlar Ligi finali sözleri!

Mesut Özil: Şampiyonlar Ligi finali...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin yıldız ismi , 'da oynanacak olan - öncesinde açıklamalarda bulundu. Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul’da olmasında. ’de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük" dedi. ()

'nin yıldız futbolcusu , 'da oynanacak dev final öncesi, "Finalin İstanbul'da olması adına çok mutluyuz. 'de futbol sevgisi çok yüksek" dedi.

'nda 29 Mayıs'ta ile arasında oynanacak olan finaline sayılı günler kala, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul'da olmasında. Türkiye'de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" şeklinde konuştu.
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