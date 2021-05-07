07 Mayıs 2021, Cuma
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kala, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul'da olmasında. Türkiye'de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" şeklinde konuştu.
Mesut Özil'den Şampiyonlar Ligi finali sözleri!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, İstanbul'da oynanacak olan Manchester City-Chelsea Şampiyonlar Ligi finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul’da olmasında. Türkiye’de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük" dedi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İstanbul'da oynanacak dev final öncesi, "Finalin İstanbul'da olması adına çok mutluyuz. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" dedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kala, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul'da olmasında. Türkiye'de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" şeklinde konuştu.
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