Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, şampiyonluk yarışısında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerin bu başarısızlığının altında iç sahada kaybettiği maçlar yatıyor. Kanarya sahasında bir sezonda en fazla yenilgisini alırken, toplamda 25 puan kaybetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yıllardır rakiplerinin kabusu olduğu Kadıköy'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, rekor kırdı! Deplasmanlarda en fazla puan toplayan takım olan sarı-lacivertliler, sahasında ise rakiplerine toplam 25 puan kaybetti. 7 mağlubiyetle bir sezonda Ülker Stadı'nda en çok yenilgiyi yaşadığı sezonu geride bırakan Kanarya, 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İç saha puan durumunda Karagümrük, Gaziantep, Galatasaray, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, bu takımlar içinde evinde en fazla ağları havalanan (25) ekip oldu.

FİNAL SENDROMU

Son haftaya lider girme fırsatını tepen Fenerbahçe bunu ilk kez yapmıyor. Geçmişte Denizli faciası, Trabzonspor faciası, play-off'ta son maçta Galatasaray'a verilen şampiyonluklar akla ilk gelenler. Bu durum 'final sendromu' olarak yorumlanıyor. Sivasspor karşısında tekrarlanan bu durumun en önemli nedeninin ise yıllardır süren şampiyonluk hasretinin yarattığı stres olduğu belirtiliyor. (Fotomaç)



Fenerbahçe'nin sahasında puan kaybettiği maçlar















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