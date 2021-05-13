13 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kadıköy'de yıkıldı! Şampiyonluk treni böyle kaçıyor

F.Bahçe treni Kadıköy istasyonunda kaçırdı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, şampiyonluk yarışısında ezeli rakipleri ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerin bu başarısızlığının altında iç sahada kaybettiği maçlar yatıyor. sahasında bir sezonda en fazla yenilgisini alırken, toplamda 25 puan kaybetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yıllardır rakiplerinin kabusu olduğu Kadıköy'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, rekor kırdı! Deplasmanlarda en fazla puan toplayan takım olan sarı-lacivertliler, sahasında ise rakiplerine toplam 25 puan kaybetti. 7 mağlubiyetle bir sezonda Ülker Stadı'nda en çok yenilgiyi yaşadığı sezonu geride bırakan , 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İç saha puan durumunda Karagümrük, Gaziantep, Galatasaray, Alanyaspor ve 'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, bu takımlar içinde evinde en fazla ağları havalanan (25) ekip oldu.

FİNAL SENDROMU

Son haftaya lider girme fırsatını tepen Fenerbahçe bunu ilk kez yapmıyor. Geçmişte Denizli faciası, faciası, play-off'ta son maçta Galatasaray'a verilen şampiyonluklar akla ilk gelenler. Bu durum 'final sendromu' olarak yorumlanıyor. karşısında tekrarlanan bu durumun en önemli nedeninin ise yıllardır süren şampiyonluk hasretinin yarattığı stres olduğu belirtiliyor. (Fotomaç)

Fenerbahçe'nin sahasında puan kaybettiği maçlar






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