Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin, şampiyon olması için son maçta hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın mağlup olması ve sarı-lacivertlilerin 3 puanı hanesine yazdırması gerekiyor. Aldığı mağlubiyet sonrası G.Saray'ın da kazanmasıyla birlikte 3. sıraya gerileyen Kanarya, ligi eğer bu sırada bitirirse UEFA'nın yaptığı statü değişikliği sonrası, Avrupa Ligi için ise tek bir şansı kalacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de camia büyük bir üzüntü yaşıyor.

Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazandığı taktirde son haftaya lider girme fırsatını tepen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da Denizlispor'u mağlup etmesiyle kendini 3. sırada buldu.

Alınan sonuçların ardından Kanarya'yı bekleyen Avrupa kupaları tehlikesi ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş veya Galatasaray son hafta mağlup olmazsa, sarı-lacivertlileri senaryo ortaya çıkabilir. İşte Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike...

UEFA'DA FLAŞ DEĞİŞİKLİK!

Milliyet'in derlediği habere göre, UEFA tarafından gelecek sezondan geçerli olmak üzere Avrupa kupalarında değişikliğe gidildi.

KONFERANS LİGİ OLUŞTURULDU!

Konferans Ligi adında yeni bir lig oluşturuldu ve bu turnuva, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından kıtanın üç numaralı futbol organizasyonu oldu.

TEK TAKIM KATILACAK

Yeni formata göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takım ve ligi ikinci bitiren diğer takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Türkiye Kupası'nın galibi ise Avrupa Ligi'ne dahil olacak ve bu turnuvaya ulusal ligdeki derecesiyle bilet alan ülkenin tek temsilcisi olacak.

Süper Lig'i üçüncü ve dördüncü bitiren iki takım ise UEFA Konferans Ligi'ne dahil olacak. Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından başlayacak. Süper Ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne 2. ön eleme ve ligi 3. bitiren ise Konferans'a 3. ön elemeden dahil olacak.

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ'NE KATILACAK

Fenerbahçe'nin ligi ilk iki sırada bitirmesi için son haftada Galatasaray veya Beşiktaş'tan birinin maçlarını kaybetmesi gerekiyor.

Bu gerçekleşmediği takdirde sarı-lacivertliler sezonu üçüncü tamamlayacak ve kendisini UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda bulacak.

BEŞİKTAŞ'IN KUPAYI KAZANMASINI BEKLEYECEK

Sezonu üçüncü bitirmesine karşın Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanma ihtimali de bulunuyor. Ancak bunun için Kadıköy merkezli kulüp, ezeli rakibi Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK

Siyah-beyazlılar kupanın sahibi olduğu ve ligi de ilk iki içinde bitirdiği takdirde, Kartal Devler Ligi'ne katılacağı için, kupada elde ettiği başarı sonunda gelen Avrupa Ligi'ne katılım hakkı, ligde bir sıra kayarak üçüncü takıma geçecek ve Fenerbahçe bu durumda Avrupa Ligi'ne gidebilecek.