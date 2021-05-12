12 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin, şampiyon olması için son maçta hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın mağlup olması ve sarı-lacivertlilerin 3 puanı hanesine yazdırması gerekiyor. Aldığı mağlubiyet sonrası G.Saray'ın da kazanmasıyla birlikte 3. sıraya gerileyen Kanarya, ligi eğer bu sırada bitirirse UEFA'nın yaptığı statü değişikliği sonrası, Avrupa Ligi için ise tek bir şansı kalacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında sahasında 'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan 'de camia büyük bir üzüntü yaşıyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

'ın kaybettiği haftada kazandığı taktirde son haftaya lider girme fırsatını tepen sarı-lacivertliler, 'ın da 'u mağlup etmesiyle kendini 3. sırada buldu.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

Alınan sonuçların ardından Kanarya'yı bekleyen Avrupa kupaları tehlikesi ortaya çıktı. Buna göre veya son hafta mağlup olmazsa, sarı-lacivertlileri senaryo ortaya çıkabilir.

İşte Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike...

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

UEFA'DA FLAŞ DEĞİŞİKLİK!
Milliyet'in derlediği habere göre, tarafından gelecek sezondan geçerli olmak üzere Avrupa kupalarında değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

KONFERANS LİGİ OLUŞTURULDU!
adında yeni bir lig oluşturuldu ve bu turnuva, ve 'nin ardından kıtanın üç numaralı futbol organizasyonu oldu.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

TEK TAKIM KATILACAK
Yeni formata göre 'de bu sezon şampiyon olan takım ve ligi ikinci bitiren diğer takım 'ne gidecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

'nın galibi ise 'ne dahil olacak ve bu turnuvaya ulusal ligdeki derecesiyle bilet alan ülkenin tek temsilcisi olacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

'i üçüncü ve dördüncü bitiren iki takım ise 'ne dahil olacak. şampiyonu UEFA 'ne play-off aşamasından başlayacak. Süper Ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne 2. ön eleme ve ligi 3. bitiren ise Konferans'a 3. ön elemeden dahil olacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ'NE KATILACAK
'nin ligi ilk iki sırada bitirmesi için son haftada veya 'tan birinin maçlarını kaybetmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

Bu gerçekleşmediği takdirde sarı-lacivertliler sezonu üçüncü tamamlayacak ve kendisini 3. ön eleme turunda bulacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

BEŞİKTAŞ'IN KUPAYI KAZANMASINI BEKLEYECEK
Sezonu üçüncü bitirmesine karşın 'nin, Avrupa'nın iki numaralı kupası olan 'ne katılım hakkı kazanma ihtimali de bulunuyor. Ancak bunun için Kadıköy merkezli kulüp, ezeli rakibi 'ın 'nı kazanmasını bekleyecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK
Siyah-beyazlılar kupanın sahibi olduğu ve ligi de ilk iki içinde bitirdiği takdirde, Kartal Devler Ligi'ne katılacağı için, kupada elde ettiği başarı sonunda gelen 'ne katılım hakkı, ligde bir sıra kayarak üçüncü takıma geçecek ve bu durumda Avrupa Ligi'ne gidebilecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

Aksi takdirde ligde şampiyonluk hesapları yaparken bir anda üçüncü sıraya gerileyen , sadece Türkiye'de değil; Avrupa'da da ummadığı bir üçüncülükle karşı karşıya kalacak. Bu üçüncülük, kıtanın üç numaralı turnuvasına iştirak etmekten kaynaklanacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! UEFA'nın statü değişikliği sonrası...

'nin uzağında kalırsa önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak , üç numaralı kupa olan yeni turnuva 'ne gittiği takdirde sportif bir gerilemenin yanında ekonomik açıdan ciddi bir katkının da uzağında kalacak.

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