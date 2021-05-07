07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesinde kafalarda bir soru var! 'Kim yedek kalacak?'

Kim yedek kalacak? Sosa - Ozan - İrfan - Özil - Pelkas - Mert Hakan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun zor bir seçim yapması gerekiyor. , İrfan Can, Ozan Tufan, , Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş'tan birisi kulübeye çekilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından orta sahadaki oyuncu tercihleriyle istikrarı yakalayan Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesinde tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Teknik heyet, son haftalarda bu bölgede tercih ettiği , İrfan Can, Ozan Tufan, , Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş'tan birini kulübeye çekecek. Geçtiğimiz hafta oynanan maçında Ozan Tufan'ın sağ bek oynaması nedeniyle bu isimlerin hepsi 11'deki yerini alırken, 'ün cezasının bitmesiyle orta alandaki kurgu merak konusu oldu. Sosa'dan vazgeçmeyecek olan Emre Belözoğlu'nun idman performanslarına göre 5 isimden birini yedek soyundurması bekleniyor. (Fotomaç)

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