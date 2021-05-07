Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den olacak! Transfer bitmek üzere
Fenerbahçe gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Önümüzdeki yıl da Emre Belözoğlu'nun yönetiminde devam etmesi beklenen sarı lacivertliler, forvet ve stoper transferlerine odaklandı. Kanarya aradığı savunmacıyı Süper Lig'den buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Stopere de Mauricio Lemos'un yerine takviye planlayan Fenerbahçe'nin Alanyaspor'lu Steven Caulker'a 3 yıllık sözleşme önerdiği konuşuluyor.
İngiliz savunmacının teklife sıcak baktığı bildirildi. Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Caulker için bonservis bedeli ödenmeyecek.
29 yaşındaki Caulker, iki sezondur forma giydiği turuncu-yeşilli kulüpte 84 maça çıkarken 6 gol ve 8 asiste imza attı.
Liverpool ve Tottenham kariyeri de olan 1.91 boyundaki tecrübeli stoper, İngiltere Milli Takımı'nda da 1 kez oynadı ve 1 gol attı.
BULUT DA İSTEMİŞTİ
Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'in transferi sezon başında da gündeme gelmiş ancak anlaşma sağlanamayınca Mauricio Lemos alınmıştı. (Fotomaç)
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