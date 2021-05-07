07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den olacak! Transfer bitmek üzere

Fenerbahçe gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Önümüzdeki yıl da Emre Belözoğlu'nun yönetiminde devam etmesi beklenen sarı lacivertliler, forvet ve stoper transferlerine odaklandı. Kanarya aradığı savunmacıyı Süper Lig'den buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den olacak! Transfer bitmek üzere
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Stopere de 'un yerine takviye planlayan 'nin 'lu 'a 3 yıllık sözleşme önerdiği konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den olacak! Transfer bitmek üzere

İngiliz savunmacının teklife sıcak baktığı bildirildi. 'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Caulker için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den olacak! Transfer bitmek üzere

29 yaşındaki Caulker, iki sezondur forma giydiği turuncu-yeşilli kulüpte 84 maça çıkarken 6 gol ve 8 asiste imza attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den olacak! Transfer bitmek üzere

ve kariyeri de olan 1.91 boyundaki tecrübeli stoper, 'nda da 1 kez oynadı ve 1 gol attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den olacak! Transfer bitmek üzere

BULUT DA İSTEMİŞTİ
'un 'dan öğrencisi olan 'in transferi sezon başında da gündeme gelmiş ancak anlaşma sağlanamayınca alınmıştı. (Fotomaç)

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