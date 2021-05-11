11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından Emre Belözoğlu konuştu!

Belözoğlu'dan mağlubiyet yorumu! Bize yakışmadı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında , sahasında 'a karşı karşıya geldi. Zirve yolunda lider 'ın kaybettiği haftada sarı lacivertliler de Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak çok önemli bir fırsatı geri tepti. Maçın ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 41. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak çok önemli bir fırsatı geri tepti. Maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları;

"Hiç olmadığım kadar üzgünüm. Büyük fotoğrafa baktığım zaman bu sonuç bize yakışmadı."

"Çok fazla söze gerek yok. 8 maçtır inanmış, sonuna kadar bu işi kovalayacağını gösteren bir takım vardı. Bugün bu sonuç bize yakışmadı."

"Başarısızlığı sahiplenmede geri durmayacağız."

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