11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından Emre Belözoğlu konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a karşı karşıya geldi. Zirve yolunda lider Beşiktaş'ın kaybettiği haftada sarı lacivertliler de Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak çok önemli bir fırsatı geri tepti. Maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak çok önemli bir fırsatı geri tepti. Maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
İşte Belözoğlu'nun açıklamaları;
"Hiç olmadığım kadar üzgünüm. Büyük fotoğrafa baktığım zaman bu sonuç bize yakışmadı."
"Çok fazla söze gerek yok. 8 maçtır inanmış, sonuna kadar bu işi kovalayacağını gösteren bir takım vardı. Bugün bu sonuç bize yakışmadı."
"Başarısızlığı sahiplenmede geri durmayacağız."
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