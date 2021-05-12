Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası Emre Belözoğlu basın toplantısında konuştu! "Bu maçı kazansaydık..."

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler lider Beşiktaş'ın kaybettiği hafta bu maçı kazanması durumunda liderliğe yükselecekti. Bu fırsatı tepen Kanarya'da teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Bu maçı kazansaydık şampiyonduk" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

ABONE OL