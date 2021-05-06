06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de tek hedef 3’te 3!

Fener'de tek hedef 3'te 3
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , lider 'ın puan kaybetmesini bekliyor. Ligde son 3 haftaya girilirken 'da tek hedef 3'te 3. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Şampiyonluk şansı süren 'de gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi. Emre Belözoğlu, oyunculardan öncelikle kendi maçlarına konsantre olmalarını istedi. Hedef başkentten kayıpsız dönmek. Derbide ise 'ın takılması beklenecek. Ankaragücü'nün ligde kalma savaşı vermesi nedeniyle çok zor bir 90 dakika olacağını hatırlatan teknik heyet, kalan tüm maçları kazanıp en kötü ihtimalle biletini almaları gerektiğini hatırlattı.

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