Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekliyor. Ligde son 3 haftaya girilirken Kanarya'da tek hedef 3'te 3. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Şampiyonluk şansı süren Fenerbahçe'de gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi. Emre Belözoğlu, oyunculardan öncelikle kendi maçlarına konsantre olmalarını istedi. Hedef başkentten kayıpsız dönmek. Derbide ise Beşiktaş'ın takılması beklenecek. Ankaragücü'nün ligde kalma savaşı vermesi nedeniyle çok zor bir 90 dakika olacağını hatırlatan teknik heyet, kalan tüm maçları kazanıp en kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi biletini almaları gerektiğini hatırlattı.

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