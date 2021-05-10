10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı! "Kalbim seninle..."
Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam, takdir edilecek sosyal medya paylaşımlarından bir yenisine daha imza attı. Senegalli futbolcu, İsrail polisinin işgal atında tuttuğu Mescid-i Aksa hakkında bir gönderi yayımladı. Thiam, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa" ifadesini kullandı. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Senagalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.
Thiam, sosyal medya hesabından Fatır Suresi 5. Ayet ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa." ifadesini kullandı.
My heart with you Masjid Al Aqsa 🕌🖤🙌🏿 pic.twitter.com/E5DWNcexXh— Mame Baba Thiam (@Mame27Thiam) May 10, 2021
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