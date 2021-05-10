10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı! "Kalbim seninle..."

Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'de forma giyen , takdir edilecek sosyal medya paylaşımlarından bir yenisine daha imza attı. Senegalli futbolcu, polisinin işgal atında tuttuğu hakkında bir gönderi yayımladı. Thiam, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa" ifadesini kullandı. | Son dakika spor haberi ()

'nin Senagalli futbolcusu , polisinin işgal altındaki 'te yer alan 'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

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Thiam, sosyal medya hesabından 5. Ayet ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa." ifadesini kullandı.

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