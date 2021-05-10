10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray'a yenildiği haftada Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle deviren Fenerbahçe'de son haftalarda öne çıkan isim Enner Valencia oldu. Yaptığı skor katkısıyla takımının şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesine önemli rol oynayan Ekvadorlu yıldızın, Başkent ekibiyle oynanan maçta büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'in 40. haftasında ile , Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

Kanarya, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek lider 'ın 'a yenilmesi sonrası zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

Sarı-lacivertliler galibiyetinin ardından büyük bir sevinç yaşarken, maça damga vuran isim oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

Özellikle ileri uçta görev almasının ardından yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Ekvadorlu futbolcu, Ozan Tufan'a yaptığı asistin yanı sıra 90+6. dakikada attığı golle takımı galibiyete taşıdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

Maç esnasında yaşanan bir gelişme ise kritik zaferi daha anlamlı kıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

SAKAT SAKAT MÜCADELE ETTİ

galibiyetinin mimarı , bir pozisyonda omuzunda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, ağrılarına rağmen zorlu maçta takımını yalnız bırakmamak için oyundan çıkmadı ve mücadele etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

Maçın ardından soyunma odasında verilen zafer pozunda, yıldız futbolcunun omzuna buz sarılması dikkatlerde kaçmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

SZALAI DE SAKATLANDI

maçında omuz sakatlığı yaşayan bir diğer isimse Attila Szalai oldu. Macar futbolcu da sakatlığına rağmen bir süre oyuna devam etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'dan büyük fedakarlık! Ankaragücü maçında...

Ancak Szalai, özellikle hava toplarında yükselmekte sıkıntı çekince 79. dakikada yerini Gustavo'ya bıraktı. 23 yaşındaki stoperin omzuna bandaj sarıldı.

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