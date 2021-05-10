10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı! "Sonu güzel olacak"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a mağlup olduğu haftada Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek bitime 2 maç kala zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk ateşi yeniden yandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, salı günü oynanacak Sivasspor maçı öncesi oyuncularını motive ediyor. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı! Sonu güzel olacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'de şampiyonluk umutları yeniden yeşerdi. Başkentte 'nü mucizevi şekilde uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 'ın derbide 'a kaybetmesiyle zirveyle farkı bitime 2 maç kala 2'ye düşürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı! Sonu güzel olacak

Son iki haftada ve (D) ile karşılaşacak olan iki maçını da kazanması, lider 'ın bir maçında yenilmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Geçmişte iki kez son haftada şampiyonluk kaybeden camia bu kez tersinin gerçekleşmesini bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı! Sonu güzel olacak

HER ŞEY MÜMKÜN

, oyuncularından kendi maçlarına odaklanmalarını isterken, futbolda her şeyin mümkün olduğunu hatırlattı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı! Sonu güzel olacak

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli çalıştırıcı, 'ın yine takılabileceğini dile getirerek, "İlk gün söylediğim gibi önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz 2 maçımızı kazanalım gerisi Allah'ın takdiri. Allah'ın izniyle sonu güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı! Sonu güzel olacak

Belözoğlu, şampiyon olamasalar dahi özellikle son haftalarda ortaya koydukları mücadele nedeniyle tüm oyuncularının tebriği hak ettiğini de dile getirdi.

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