Son iki haftada Sivasspor ve Kayserispor (D) ile karşılaşacak olan Kanarya iki maçını da kazanması, lider Beşiktaş'ın bir maçında yenilmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Geçmişte iki kez son haftada şampiyonluk kaybeden camia bu kez tersinin gerçekleşmesini bekliyor.