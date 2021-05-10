10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Kanarya'da Emre Belözoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıkları tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 41'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
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