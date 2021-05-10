10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

F.Bahçe Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. 'da yönetiminde bu maçın hazırlıkları tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 41'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Direktörü yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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