Halis Özkahya'nın 3 günde 2. Fenerbahçe maçı!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı Halis Özkahya yöneteceği açıklanırken, 3 günde 2. kez Fenerbahçe maçına atanmış olacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'nin, evinde Sivasspor'la oynayacağı maçı Halis Özkahya yönetecek.

Özkahya, iki gün önce de sarı-lacivertlilerin, Başkent'te MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede VAR koltuğunda oturmuştu.

Böylelikle Halis Özkahya, Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 gün arayla ikinci kez Fenerbahçe müsabakasına atandı.

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