10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Halis Özkahya'nın 3 günde 2. Fenerbahçe maçı!

Halis Özkahya'nın 3 günde 2. F.Bahçe maçı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan , sahasında ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı yöneteceği açıklanırken, 3 günde 2. kez Fenerbahçe maçına atanmış olacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk şansını sürdüren 'nin, evinde 'la oynayacağı maçı yönetecek.

Özkahya, iki gün önce de sarı-lacivertlilerin, Başkent'te MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede VAR koltuğunda oturmuştu.

Böylelikle Halis Özkahya, tarafından 3 gün arayla ikinci kez Fenerbahçe müsabakasına atandı.

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