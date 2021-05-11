11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gol umudu Valencia

Gol umudu Valencia
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'nin en uçta görev yapan ismi olan Enner , son 8 maçta 8 gole direkt katkı sağladı.

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'nin en uçta görev yapan ismi olan Enner , son 8 maçta 8 gole direkt katkı sağladı. Belözoğlu ile birlikte çıkışa geçen Ekvadorlu yıldız, bu süreçte 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, bugünkü maçında da 'nın gol silahı olarak 11'deki yerini alacak.

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