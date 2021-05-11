Fenerbahçe'nin gol umudu Valencia

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'nin en uçta görev yapan ismi olan Enner Valencia, son 8 maçta 8 gole direkt katkı sağladı.

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'nin en uçta görev yapan ismi olan Enner Valencia, son 8 maçta 8 gole direkt katkı sağladı. Belözoğlu ile birlikte çıkışa geçen Ekvadorlu yıldız, bu süreçte 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, bugünkü Sivasspor maçında da Kanarya'nın gol silahı olarak 11'deki yerini alacak.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ