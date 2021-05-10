10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları da aynı hızla devam ediyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, peş peşe gelen puanlarla takımını zirvede tutarken, bir taraftan da gelecek sezon için görüşmelerini sürdürüyor. Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile anlaşma büyük oranda sağlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto 'de zirve müthiş bir çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

'ndaki derbide lider 'ı 3-1 yenerken, Fenerbahçe de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Lider 'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Fenerbahçe 'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider 'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

'nun sportif direktörlükten sahaya inişiyle birlikte ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Fotomaç'ın haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın 'in yıldız oyuncusu ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

'de 10 yıldır forma giyen ve istikrarını bozmayan 'nın Medipol ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Boşnak yıldız kulüp yönetimiyle görüşerek kariyerinde farklı bir adım atmak istediğini iletti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Son 10 sezonda formasıyla 377 maça çıkan bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. da Boşnak kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Devre arasında İrfan Can Kahveci'yi Medipol 'den renklerine katarak büyük ses getiren Fenerbahçe, 'nun eski kulübüyle olan yakın ilişkilerini kullanıp bu transferi nihayetini vardırmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

bu sezon 32 maçta 6 gol+11 asistle oynadı.

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