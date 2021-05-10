Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Edin Visca... | Fb haberleri...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları da aynı hızla devam ediyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, peş peşe gelen puanlarla takımını zirvede tutarken, bir taraftan da gelecek sezon için görüşmelerini sürdürüyor. Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile anlaşma büyük oranda sağlandı.

Spor Toto Süper Lig'de zirve müthiş bir çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Galatasaray TT Stadı'ndaki derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, Fenerbahçe de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.

Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlükten sahaya inişiyle birlikte ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi.

Fotomaç'ın haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig'de 10 yıldır forma giyen ve istikrarını bozmayan Edin Visca'nın Medipol Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Boşnak yıldız kulüp yönetimiyle görüşerek kariyerinde farklı bir adım atmak istediğini iletti.

Son 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan Edin Visca bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. Trabzonspor da Boşnak kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor.