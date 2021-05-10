10 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'dan Fenerbahçe sözleri! İtiraf etti

Pogba'dan Fenerbahçe sözleri! İtiraf etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Kariyerini ekiplerinden 'da sürdüren , Fenerbahçe'yla ilgili konuştu. Fransız yıldız, sarı-lacivertlilerle oynadıkları maçtaki tribünler için "Çılgıncaydı" ifadesini kullandı.

'ın yıldız orta sahası , Fenerbahçe maçının atmosferini unutamıyor.

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldız, "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtladı.

Pogba, sözlerine Borussia ile başlayarak, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

PAUL POGBA'NIN UNUTAMADIĞI MAÇ HANGİSİ?

Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda gruplarında Manchester United ile karşılaştı.

'da 4-1 kazanan Manchester United'da Pogba iki gol kaydederken Kadıköy'deki karşılaşmada ise Fenerbahçe rakibini ve 'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. yönetimindeki Manchester United'ın tek golü 'den gelmişti.

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