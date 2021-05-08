08 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
7 EKSİKLE GİTTİLER
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz, Samatta ve Sinan Gümüş Ankara'ya götürülmedi. Sarı kart ceza sınırında yer alan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa ve Marcel Tisserand bugün de kart görürse salı günü Demir Grup Sivasspor karşısında takımda yer alamayacak. (Fotomaç)
ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila, Çekici, Lukasic, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i!
Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de, kulaklar ise seyrantepe'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında olacak. İşte sarı-lacıvertlilerin Ankaragücü maçı muhtemel 11. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Son 3 haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak istiyor. Farkın azalması için Beşiktaş'ın da Galatasaray ile oynayacağı derbide puan kaybetmesi beklenecek. Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
7 EKSİKLE GİTTİLER
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz, Samatta ve Sinan Gümüş Ankara'ya götürülmedi. Sarı kart ceza sınırında yer alan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa ve Marcel Tisserand bugün de kart görürse salı günü Demir Grup Sivasspor karşısında takımda yer alamayacak. (Fotomaç)
ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila, Çekici, Lukasic, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...