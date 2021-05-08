08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i!

Gözler sahada akıllar derbide! İşte Ankaragücü maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de, kulaklar ise seyrantepe'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında olacak. İşte sarı-lacıvertlilerin Ankaragücü maçı muhtemel 11. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, 'de bu akşam deplasmanda 'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Son 3 haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak istiyor. Farkın azalması için Beşiktaş'ın da Galatasaray ile oynayacağı derbide puan kaybetmesi beklenecek. Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

7 EKSİKLE GİTTİLER

Kanarya'da sakatlıkları bulunan , , ve 'nin yanı sıra , ve Ankara'ya götürülmedi. Sarı kart ceza sınırında yer alan , , , ve Marcel Tisserand bugün de kart görürse salı günü Demir Grup Sivasspor karşısında takımda yer alamayacak. (Fotomaç)

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila, Çekici, Lukasic, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
Fenerbahçe'den Harun Tekin'e şartlı teklif!








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