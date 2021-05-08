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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI

Ankaragücü - F.Bahçe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde ayrı ayrı hedefleri olan iki takım mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kazanmaktan başka çaresi yok. Öte yandan Başkent ekibinin ise ligde kalmak için 3 puana ihtiyacı var. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, , , , Endri Çekici, , , , Badji

Fenerbahçe: , Attila, Tisserand, Caner, Ozan, , , , , Pelkas, Valencia

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Başkentte karşılaşma başladı!

3' GOL! Ankaragücü Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçti! Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Alper Potuk yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Alper Potuk

5' Ankaragücü bir kez daha etkili geldi! Alper Potuk ceza sahası içinde yakın mesafeden topu dışarı yolladı.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe kafilesinde; Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, , Valencia, Thiam, Cisse yer alıyor.
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta başkente götürülmedi.

ARDA GÜLER KADRODA

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe'de,16 yaşındaki Arda Güler de Başkent deplasmanına götürüldü.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen , 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arıyor. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALIYOR

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

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