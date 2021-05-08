08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Harun Tekin'e şartlı teklif!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleye geçen Harun Tekin'in geleceği belli oluyor. İşte sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli kaleciye önereceği sözleşme şartları... (FB spor haberleri)
Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Harun Tekin'le ilgili izlenecek yol belli oldu. Yönetimin, sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kaleciye indirimli teklif yapmayı planladığı bildirildi. Buna göre Harun'un kontratında yer alan 1.5 milyon euro'luk uzatma opsiyonu iptal edilecek ve 600 bin euro'ya yeni sözleşme önerilecek. Kabul ederse Harun Tekin, Fenerbahçe'de kalacak. Son 4 maçta kaleyi koruyan Harun, 2 penaltıya sebebiyet verirken 1'ini kurtardı, kalesinde ise 4 gol gördü. (Fotomaç)
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