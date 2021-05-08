08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Harun Tekin'e şartlı teklif!

Harun'a şartlı teklif! Kontratında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de 'ın sakatlığının ardından kaleye geçen 'in geleceği belli oluyor. İşte sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli kaleciye önereceği sözleşme şartları... ()

'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan 'le ilgili izlenecek yol belli oldu. Yönetimin, sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kaleciye indirimli teklif yapmayı planladığı bildirildi. Buna göre Harun'un kontratında yer alan 1.5 milyon euro'luk uzatma opsiyonu iptal edilecek ve 600 bin euro'ya yeni sözleşme önerilecek. Kabul ederse Harun Tekin, 'de kalacak. Son 4 maçta kaleyi koruyan Harun, 2 penaltıya sebebiyet verirken 1'ini kurtardı, kalesinde ise 4 gol gördü. (Fotomaç)
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