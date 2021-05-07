07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz kadroya neden alınmadı? Menajeri A Spor'a açıkladı

Serdar Aziz kadroya neden alınmadı? Menajeri A Spor'a açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

'de maçının kadrosuna alınmayan 'in menajeri , 'a özel açıklamalarda bulundu. Canatar, "Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle riske edilmedi, salı günkü maçta hazır olacak" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'in 40. haftasında deplasmanına konuk olacak 'de geçtiğimiz hafta oynanan maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen , kafilesinde de yer almadı.

Konuyla ilgili 'a özel açıklamalarda bulunan tecrübeli stoperin menajeri , "Sakatlığı nedeniyle riske edilmedi, salı günkü maçta hazır olur." dedi.

Serdar Aziz kadroya neden alınmadı? Menajeri A Spor'a açıkladı

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