07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz kadroya neden alınmadı? Menajeri A Spor'a açıkladı
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Canatar, "Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle riske edilmedi, salı günkü maçta hazır olacak" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan BB Erzurumspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz, Başkent kafilesinde de yer almadı.
Konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulunan tecrübeli stoperin menajeri Haluk Canatar, "Sakatlığı nedeniyle riske edilmedi, salı günkü maçta hazır olur." dedi.
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