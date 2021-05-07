07 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 84-88 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes F.Bahçe Beko'yu deplasmanda devirdi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

'nin 29. hafta erteleme maçında ile kozlarını paylaştı. Müsabakayı lacivert-beyazlı ekip 88-84 kazandı.

29'uncu hafta erteleme maçında , 'i konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-12 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda çok daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, farkı eritmesine rağmen ilk yarıyı 41-35 geride kapattı. Üçüncü periyotta iki takım da hücumda iyi bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekip, final periyoduna 64-62 önde girdi. Son periyotta oyun üstünlüğünü eline alan Anadolu Efes, Moerman ve Micic ile etkili oldu ve mücadeleyi 88-84 kazanarak 28'inci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 20 sayıyla mücadele ederken Anadolu Efes adına 21 sayı üreten Krunoslav Simon, maçın en skorer ismi oldu.

ATAMANDAN HAKEMLERE TEPKİ!

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde verilen hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şiddetli tepki verdiği gerekçesiyle teknik faul ile cezalandırıldı.

Bunun üzerine Ataman, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, sahadaki 5'te yer alan Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Adrien Moerman'ı kenara alırken ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesinde tamamı Türk oyunculardan oluşan Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ile Tolga Geçim 5'ine forma şansı verdi.

SKOR

İlk Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 21-12 Anadolu Efes

İkinci Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 41-35 Anadolu Efes

Üçüncü Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 64-62 Anadolu Efes

Maç Sonucu: Fenerbahçe Beko 84-88 Anadolu Efes

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