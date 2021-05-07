Fenerbahçe Beko 84-88 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Müsabakayı lacivert-beyazlı ekip 88-84 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-12 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda çok daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, farkı eritmesine rağmen ilk yarıyı 41-35 geride kapattı. Üçüncü periyotta iki takım da hücumda iyi bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekip, final periyoduna 64-62 önde girdi. Son periyotta oyun üstünlüğünü eline alan Anadolu Efes, Moerman ve Micic ile etkili oldu ve mücadeleyi 88-84 kazanarak 28'inci galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 20 sayıyla mücadele ederken Anadolu Efes adına 21 sayı üreten Krunoslav Simon, maçın en skorer ismi oldu.
ATAMANDAN HAKEMLERE TEPKİ!
Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde verilen hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şiddetli tepki verdiği gerekçesiyle teknik faul ile cezalandırıldı.
Bunun üzerine Ataman, hakem kararlarına tepki gösterdi.
Ergin Ataman, sahadaki 5'te yer alan Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Adrien Moerman'ı kenara alırken ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesinde tamamı Türk oyunculardan oluşan Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ile Tolga Geçim 5'ine forma şansı verdi.
SKOR
İlk Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 21-12 Anadolu Efes
İkinci Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 41-35 Anadolu Efes
Üçüncü Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 64-62 Anadolu Efes
Maç Sonucu: Fenerbahçe Beko 84-88 Anadolu Efes
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