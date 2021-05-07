07 Mayıs 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz kadroya neden alınmadı? Menajeri A Spor'a açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kafilede yer almadı. Tecrübeli futbolcunun menajeri Haluk Canatar, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Serdar'ın sakatlığı olduğunu belirterek "Doktorlar riske atmak istemedi. Salı günkü maça hazır olur." ifadelerini kullandı.
07.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Hayri Beşer, Trabzonspor'un Flaş Transferini Açıkladı / Sabah Sporu / 06.05.2021
- Uluç'tan flaş sözler! "Cengiz'i yemeyi düşünenler var"
- Ergin Ataman ile 2 yıl daha
- Lille taraftarından Burak Yılmaz'a sevgi seli!
- Ilgaz Çınar: "Mustafa Cengiz Yönetimi İşi Çözümsüzlüğe Götürmeye Çalıştı" / Son Sayfa Full Bölüm
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 06/05/2021
- Tüzemen'den Cengiz yorumu! "Sağduyulu bir karar verdi"
- Fenerbahçe'ye Bir Yunan Futbolcu Daha! Volkan Demir Transferi Duyurdu / Sabah Sporu / 06.05.2021
- Canlı yayında açıkladı! Ozan Tufan için dudak uçuklatan rakam
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...