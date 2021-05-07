Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz kadroya neden alınmadı? Menajeri A Spor'a açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kafilede yer almadı. Tecrübeli futbolcunun menajeri Haluk Canatar, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Serdar'ın sakatlığı olduğunu belirterek "Doktorlar riske atmak istemedi. Salı günkü maça hazır olur." ifadelerini kullandı.

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