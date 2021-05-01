Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan penaltı pozisyonunda kural hatası var mı?
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile şampiyonluk yolunda çok kritik öneme sahip olan bir maça çıktı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından yaşanan bir pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi. Sarı lacivertlilerin geliştirdiği atakta Mesut Özil'in pasında Enner Valencia, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu önce penaltı noktasını gösterdi, ardından VAR uyarısıyla kararını ofsayta çevirdi. Peki pozisyona verilen karar doğru mu? Bir kural hatası var mı? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığını belirterek, TFF'ye maçın tekrar oynanması için başvurdu. Yönetim, maçın 27. dakikasında, Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun penaltı kararı verdiğini hatırlatarak, "VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir" dedi.
SABRIMIZIN SONUNDAYIZ
Resmi siteden dün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."
İŞTE O KURAL:
8 topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncu ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır. 8 Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.
AHMET ÇAKAR: KURAL HATASI
"Maçta kural hatası var. FIFA oyun kuralları der ki, 'ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlendiğinde topa dokunmadan önce bir faulle karşılaşırsa onun ofsaytta olması söz konusu olmaz, pozisyon faulle cezalandırılır'. Dün gece bu pozisyonun aynısı yaşandı."
DENİZ ÇOBAN: PROTOKOL HATASI
"Bir oyuncunun şeklen ofsaytta bulunması ihlal değildir. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna veya rakibe müdahale etmesi lazım ki burada yok. VAR'daki Halil Meler, Yaşar Kemal Uğurlu'ya 'Gel pozisyonu izle' demeliydi. Burada protokol hatası var."
KANE'E AYNISI YAPILDI HAKEM PENALTI VERDİ
Premier Lig'de Tottenham ile Arsenal arasında oynanan maçta ceza sahasında ofsayttaki Harry Kane, Valencia gibi topla buluşmadan arkasından itilerek yerde kalmıştı. Hakem Anthony Taylor, ofsayt aktif olmadan Kane'e penaltı yapıldığı için penaltı noktasını göstermişti.
KURALLA İLGİLİ FARKLI YORUMLAR
IFAB'da yer alan Fenerbahçe'nin de itirazına gerekçe olan kural maddesinin çok sayıda oyuncunun olduğu bölgeye atılan ve hedefi belirsiz toplar için geçerli olduğu ileri sürüldü. Valencia'nın pozisyonunda ise Mesut Özil'in pası direkt bu oyuncuya verdiği için ofsayt kararının kurala aykırı düşmediği de yapılan yorumlar arasında yer alıyor.
TEZCAN: BEN TEKRAR EDERDİM!
Spor hukuku uzmanı avukat Zeynep Tezcan ise, "Bu dosya benim önüme gelmiş olsaydı eğer IFAB kuralları zaten çok açık. Madde 11.2'den ben bu maçın tekrarına karar verirdim. TFF'nin de bu şekilde karar vereceğini düşünüyorum. Pozisyon çok açık" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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