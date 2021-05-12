12 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Sivasspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Sivas maçında sakatlanmıştı! Kanarya'dan İrfan Can açıklaması
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında , sahasında 'a 2-1 yenilmiş ve şampiyonluk yolunda altın tepside sunulan bir fırsatı geri tepmişti. Bu maçtan öne çıkan detaylardan bir tanesi de 'nin sakatlığı oldu. Milli oyuncu maçın henüz başlarında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

, 'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edildiğini açıkladı.

'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup 'u konuk etti. 'nda oynanan maçın 9'uncu dakikasında Kahveci, girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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