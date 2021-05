Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilmiş ve şampiyonluk yolunda altın tepside sunulan bir fırsatı geri tepmişti. Bu maçtan öne çıkan detaylardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı oldu. Milli oyuncu maçın henüz başlarında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edildiğini açıkladı.



Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın 9'uncu dakikasında İrfan Can Kahveci, girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ