Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Samatta hakkında flaş açıklama! "Kesinlikle listemizde"

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Samatta'ya eski kulübü Genk talip oldu. Belçika ekibinin futbol direktörü De Conde, "Samatta kesinlikle listemizde olan bir isim" açıklamasında bulundu. İşte detaylar.. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde gol krallığına koşan takmın yıldız futbolcusu Onuachu'nun takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçeli Samatta'nın kesinlikle listelerinde olduğunu söyledi.

Het Laatste Nieuws'a konuşan De Conde, Onuachu'nun ayrılma olasılığında Samatta'nın ilgilendikleri bir futbolcu olduğunu belirterek, "Samatta kesinlikle listemizde olan bir isim. Onuachu ayrılırsa tipik Genk transferi olmayan bir şekilde oyuncu alacağız" diye konuştu.

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Onuachu'nun transferin gözdesi olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Mümkün olduğunca çok oyuncuyu takımda tutmaya ikna etmeye çalışıyorum. Şampiyon olduğumuz yıldan sonra olduğu gibi 5 oyuncu birden ayrılırsa hedefimizi gerçekleştiremeyiz" dedi. De Conde, Onuachu'yu satabilmeleri için kapılarını çalacak takımın reddedilemeyecek bir miktar belirtmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Samatta için yaklaşık 6 milyon Euro bonservis istediği belirtilen Fenerbahçe'ye en fazla 4 milyon Euro ödeyebilecek olan Genk'in sarı lacivertlilerle sıkı bir pazarlığa oturacağo da haberde yer aldı.

Fenerbahçe, Aston Villa ile yapılan anlaşmaya göre, sezon sonunda Samatta için 6 milyon Euro ödeyecek.





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