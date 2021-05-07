07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe maçında tartışılan Yaşar Kemal Uğurlu 40. hafta maçına atandı!

F.Bahçe maçında tartışılmıştı! Bu hafta...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 'de 38. haftada ile karşı karşıya gelmiş, müsabaka hakemi maç sonunda sarı lacivertlilerin tepkisini çekmişti. Fenerbahçe, Valancia'nın penaltısını ofsayt gerekçesiyle iptal eden Uğurlu'nun kural hatası yaptığını iddia etmişti. Tartışılan hakem Uğurlu, bu hafta - Malatyaspor maçına atandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nin 'kural hatası var' diyerek tekrarını istediği maçının hakemi , MHK tarafından bu hafta Çaykur - müsabakasına atandı.

'in 38. haftasında Fenerbahçe, ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, 'kural hatası' olduğu gerekçesiyle 'na (TFF) 'tekrar' başvurusunda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.
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