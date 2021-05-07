07 Mayıs 2021, Cuma
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Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, 'kural hatası' olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 'tekrar' başvurusunda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe maçında tartışılan Yaşar Kemal Uğurlu 40. hafta maçına atandı!
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftada Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu maç sonunda sarı lacivertlilerin tepkisini çekmişti. Fenerbahçe, Valancia'nın penaltısını ofsayt gerekçesiyle iptal eden Uğurlu'nun kural hatası yaptığını iddia etmişti. Tartışılan hakem Uğurlu, bu hafta Rizespor - Malatyaspor maçına atandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'nin 'kural hatası var' diyerek tekrarını istediği Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, MHK tarafından bu hafta Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor müsabakasına atandı.
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, 'kural hatası' olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 'tekrar' başvurusunda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.
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