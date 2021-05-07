07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Ankaragücü 104. kez karşılaşıyor

Fenerbahçe ile Ankaragücü 104. kez
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

'in 40. haftasında deplasmanına konuk olacak , rakibiyle 104. kez karşı karşıya gelecek.

ile , ligde 104. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 103 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 65-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 191 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 70 golle karşılık verdi.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek 'da 50 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE 35 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle 'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda 'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Samatta hakkında flaş açıklama! Kesinlikle listemizde Samatta hakkında flaş açıklama! "Kesinlikle listemizde"
F.Bahçe maçında tartışılmıştı! Bu hafta... F.Bahçe maçında tartışılmıştı! Bu hafta...
Canlı yayında açıkladı! Ozan Tufan için dudak uçuklatan rakam Canlı yayında açıkladı! Ozan Tufan için dudak uçuklatan rakam
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör