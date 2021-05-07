07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Ozan Tufan için dudak uçuklatan rakam
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe gündemine dair yorumlarda bulundu. Uluç, Ozan Tufan için Crystal Palace'ın devrede olduğunu ve İngiliz ekibinin 20 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceğini vurguladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
07.05.2021
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