Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de birçok oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ara transfer döneminde geldiği sarı-lacivertlilerde vazgeçilmezler arasına giren Szalai ile Ozan Tufan başta olmak üzere kaleci Altay Bayındır, Dimitris Pelkas ve Mert Hakan Yandaş, Avrupa ekiplerinin transfer listesinde ön sıralarda bulunuyor. Bu oyuncuları ilk etapta kadrosunda tutmayı planlayan yönetimin astronomik bir bedel gelmediği sürece tekliflere olumsuz yanıt vereceği öğrenildi.

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