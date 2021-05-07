07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Devlerin gözü Fenerbahçe'nin yıldızlarında! İşte Kanarya'nın planı

Devlerin gözü onlarda! İşte Kanarya'nın planı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'de, bir çok futbolcu dev kulüplerin radarına girdi. Sarı lacivertli formayı giyen Attila , , , ve transferde gözde konumunda. İşte Kanarya'nın bu oyuncular hakkında planı... | Son dakika spor haberi ()

Ligde zirve takibini sürdüren 'de birçok oyuncu, kulüplerinin radarına girdi. Ara transfer döneminde geldiği sarı-lacivertlilerde vazgeçilmezler arasına giren ile başta olmak üzere kaleci , ve , Avrupa ekiplerinin transfer listesinde ön sıralarda bulunuyor. Bu oyuncuları ilk etapta kadrosunda tutmayı planlayan yönetimin astronomik bir bedel gelmediği sürece tekliflere olumsuz yanıt vereceği öğrenildi.

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