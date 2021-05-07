07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Devlerin gözü Fenerbahçe'nin yıldızlarında! İşte Kanarya'nın planı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, bir çok futbolcu dev kulüplerin radarına girdi. Sarı lacivertli formayı giyen Attila Szalai, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Dimitrios Pelkas ve Mert Hakan Yandaş transferde gözde konumunda. İşte Kanarya'nın bu oyuncular hakkında planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de birçok oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ara transfer döneminde geldiği sarı-lacivertlilerde vazgeçilmezler arasına giren Szalai ile Ozan Tufan başta olmak üzere kaleci Altay Bayındır, Dimitris Pelkas ve Mert Hakan Yandaş, Avrupa ekiplerinin transfer listesinde ön sıralarda bulunuyor. Bu oyuncuları ilk etapta kadrosunda tutmayı planlayan yönetimin astronomik bir bedel gelmediği sürece tekliflere olumsuz yanıt vereceği öğrenildi.
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